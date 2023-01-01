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Золотые слитки
Купить золотые слитки «Амурский тигр» 1 г, 5 г, 10 г, 20 г. от производителя. Сувенирные слитки без уплаты НДС.
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5 442 Р В корзину
- вес сувенирного слитка 1 грамм
- проба: Au 999
- артикул 42812
- ламинация в специальную пластиковую карту
- имеет защиту от царапин (ламинирование)
- клеймо и голограмма АЮЗ
- обратный выкуп
- размер слитка: 7 мм *13 мм
- в наличии 43 шт.
- монеты 1 унция
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26 165 Р В корзину
- вес сувенирного слитка 5 грамм
- проба: Au 999, арт.42813
- размер слитка: 15 мм *25 мм
- запаян в специальную пластиковую карту
- имеет защиту от царапин (ламинирование)
- клеймо завода и голограмма
- купить слитки золота и создать свой золотой запас
- В наличии 34 шт.
- монеты 1 унция
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50 236 Р В корзину
- сувенирный слиток Au 999
- вес 10 грамм
- размер слитка гладкого: 15х25х1.8 мм
- размер слитка с рельефом тигра 15 х 25 х 1.7 мм
- артикул 43383
- запаян в пластиковую карту (или в мембрану)
- имеет защиту от царапин
- клеймо и голограмма завода
- идея ценного подарка
- инвестиции в золото
- в наличии 1 шт. с рельефом тигра.
- монеты 1 унция
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100 472 Р В корзину
- сувенирный слиток Au 999
- артикул 43411
- вес 20 грамм
- размер слитка: 21,0/36,0/1,85 мм
- упаковка капсула + футляр
- сертификат завода
- идея ценного подарка
- инвестиции в золото
- создать свой золотой запас
- нет в наличии
- смотреть монеты 1 унция
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154 933 Р В корзину
- сувенирный слиток
- вес 31,1 грамм
- проба: Au 999
- Артикул 43115
- размер слитка: 21,04/36,03/2,61 мм
- упаковка: капсула + футляр
- клеймо завода
- сертификат завода
- продано
- унцовая монета
- создать свой золотой запас
Купить золотые слитки «Амурский тигр» 1 грамм и 5 грамм. Небольшие золотые сувенирные слитки в пластиковой карте, защищающей от царапин и повреждения.