Золотые слитки

Купить золотые слитки «Амурский тигр» 1 г, 5 г, 10 г, 20 г. от производителя. Сувенирные слитки без уплаты НДС.

  • слиток золота 1 грамм
    слиток 1 грамм 999 "Амурский тигр"
    золотой слиток 1г купить
    золотой слиток 1 грамм купить
    Ваша оценка: Нет
    В среднем: 2.9 (3064 голоса)
    Слиток «Амурский тигр»,1 г.
    • вес сувенирного слитка 1 грамм
    • проба: Au 999
    • артикул 42812
    • ламинация в специальную пластиковую карту
    • имеет защиту от царапин (ламинирование)
    • клеймо и голограмма АЮЗ
    • обратный выкуп
    •  размер слитка: 7 мм *13 мм
    • в наличии 43 шт.
    • монеты 1 унция
    5 442 Р В корзину
  • слитки амурский тигр
    Купить слитки золота
    Купить слитки золота
    Ваша оценка: Нет
    В среднем: 2.9 (2740 голосов)
    Слиток «Амурский тигр», 5 г
    • вес сувенирного слитка 5 грамм
    • проба: Au 999, арт.42813
    • размер слитка: 15 мм *25 мм
    • запаян в специальную пластиковую карту
    • имеет защиту от царапин (ламинирование)
    • клеймо завода и голограмма
    • купить слитки золота и  создать свой золотой запас
    • В наличии 34 шт. 
    • монеты 1 унция
    26 165 Р В корзину
  • Купить золотые слитки 10 грамм
    слитки золота 10 грамм
    Купить золотые слитки 10 грамм
    Ваша оценка: Нет
    В среднем: 3.1 (1014 голосов)
    Слиток 10 грамм
    • сувенирный слиток Au 999
    • вес 10 грамм
    • размер слитка гладкого: 15х25х1.8 мм
    • размер слитка с рельефом тигра 15 х 25 х 1.7 мм
    • артикул 43383
    • запаян в пластиковую карту (или в мембрану)
    • имеет защиту от царапин
    • клеймо и голограмма завода
    • идея ценного подарка
    • инвестиции в золото
    • в наличии 1 шт. с рельефом тигра.
    • монеты 1 унция
    50 236 Р В корзину
  • слиток золота 20 грамм
    слиток золота 20 грамм 999 пробы
    золотые слитки 20 грамм 999 пробы
    Ваша оценка: Нет
    В среднем: 3.1 (1217 голосов)
    Слиток 20 г
    • сувенирный слиток Au 999
    • артикул 43411
    • вес 20 грамм
    • размер слитка: 21,0/36,0/1,85 мм
    • упаковка капсула + футляр
    • сертификат завода
    • идея ценного подарка
    • инвестиции в золото
    • создать свой золотой запас
    • нет в наличии
    • смотреть  монеты 1 унция
    100 472 Р В корзину
  • Слиток 31,1 г в капсуле
    унцовый слиток в футляре
    Слиток золота унция
    Ваша оценка: Нет
    В среднем: 3.3 (900 голосов)
    Слиток золота унция
    • сувенирный слиток
    • вес 31,1 грамм
    • проба: Au 999
    • Артикул 43115
    • размер слитка: 21,04/36,03/2,61 мм
    • упаковка: капсула + футляр
    • клеймо завода
    • сертификат завода
    • продано
    • унцовая монета
    • создать свой золотой запас
    154 933 Р В корзину

Купить золотые слитки «Амурский тигр» 1 грамм и 5 грамм. Небольшие золотые сувенирные слитки в пластиковой карте, защищающей от царапин и повреждения.